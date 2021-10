Course-poursuite entre la police et un scooter

Dimanche 27 mars, vers 23 heures, la Brigade anti-criminalité (BAC) de Rouen repère deux adolescents sur un scooter, rue Salomon-de-Caus. Le passager, sans casque, tient un VTT et deux roues de vélo. Immédiatement, les policiers enclenchent les avertisseurs sonores et lumineux pour les contrôler, mais scooter prend la fuite, rue Marquis. Une petite course-poursuite s'engage. Le conducteur du scooter grille un stop, manque de percuter un véhicule et le passager se débarrasse du vélo et des deux roues qu'il tenait en direction du véhicule de la BAC.

Finalement, arrivés à Sotteville-lès-Rouen, les deux compères abandonnent leur cyclo et se réfugient dans la cour d'une résidence de la rue Ernest Renan. La police réussit à maîtriser le passager, âgé de 14 ans et habitant Sotteville, prêt à se battre avec les forces de l'ordre. Le conducteur, lui, est toujours en fuite.

Le vélo comme le scooter auraient été volés.