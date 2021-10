Essai auto : la Seat Mii dans l’esprit du siècle

Appelé Up! chez VW, Citigo chez Skoda ou Mii chez Seat, chaque membre de ce trio est issu de la même usine de Bratislava, en Slovaquie.

Tirer les prix vers le bas

Cependant, les concepteurs de ce projet ambitieux n’ont pas manqué d’insuffler une certaine personnalité à chacune de ces trois variantes d’un même thème, afin qu’elles s’accordent au mieux à la philosophie des marques dont elles portent le label.

Ainsi, la calandre trapézoïdale de la Mii s’avère plus ramassée que celle de la Citigo. A l’arrière, le hayon est de facture classique alors que les feux qui le cernent, implantés en hauteur, composent deux triangles qui améliorent la lisibilité des clignotants. Enfin, la présentation intérieure de la Mii fait la synthèse entre l’habitacle joyeux de la Up! et celui, sérieux et pratique, de la Citigo ! Et, dans le détail, la ventilation des équipements diffère.

En revanche, sur le chapitre technique, les sœurs de Bratislava sont identiques en tout, avec un 3 cylindres essence 1.0i décliné en 60 ch (à partir de 8.345 €) et 75 ch, avec boîte 5 vitesses ou robotisée 5 rapports.