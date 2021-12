Orne. Aggravation de la sécheresse : l'arrosage des jardins interdit

Aggravation de la sécheresse dans l'Orne : le bassin Mayenne-Amont, c'est-à-dire le secteur de Bagnoles-de-l'Orne, Céaucé, La Ferté-Macé, passe en situation de crise et désormais, seuls pourront y être satisfaits les usages liés à l'eau potable et à l'abreuvement des animaux. L'arrosage des jardins, notamment, est désormais interdit, sauf entre 20 heures et 22 heures.

Le bassin concerné dans l'Orne inclut les communes de Bagnoles-de-l'Orne, Céaucé, Ciral, Joué-du-Bois, Juvigny-Val-d'Andaine, La Chaux, La Coulonche, La Ferté-Macé, La Motte-Fouquet, La Lacelle, Les Monts-d'Andaine, Magny-le-Désert, Méhoudin, Rives d'Andaine, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, Tessé-Froulay.