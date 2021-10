Petite reprise dans l'industrie régionale

Au mois d'août, "l'’activité enregistre une amélioration très modeste dans l’industrie et plus sensible dans les services marchands qui bénéficient en outre de meilleures perspectives", note la Banque de France de Haute-Normandie.

L'indice du climat des affaires (ICA), qui se base sur l'opinion des dirigeants d'entreprises, avec 100 comme moyenne de longue durée, a légèrement progressé dans l'industrie (95 en Haute-Normandie, 93 en France). Quant à l'ICA des services marchands, bien qu'en légère baisse, il demeure au-dessus de la barre des 100 (104, contre 95 en août 2011), supérieur à l'ICA national (91).