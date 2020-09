Évreux. Sur la BA 105, France et Allemagne veulent construire l'Europe de la Défense

C'est une première en Europe. Le message a été martelé à l'envi lors de la visite des deux ministres des Armées, Florence Parly et son homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, sur la base aérienne 105 à Évreux. C'est à cet endroit que doit s'installer le premier escadron franco-allemand de transport tactique C-130J. En tout, dix avions de transports Lockheed C-130J, quatre français et six allemands, seront accueillis sur la base normande d'ici à 2023, opérés par 260 hommes, 130 Français et 130 Allemands. "L'escadron est parfaitement intégré. Les avions seront opérés par des équipages franco-allemands. Ils seront entretenus par des mécaniciens allemands ou français et seront opérés de façon indifférente selon la nationalité de l'équipage, a expliqué la ministre des Armées française. C'est le reflet de l'ambition de la coopération franco-allemande qui est le moteur d'une Europe de la Défense." Et son homologue d'abonder. "Le fait d'avoir des avions mixtes exploités par des équipes mixtes est un exemple qui peut rayonner dans toute l'Europe."

Sur la base, des aménagements importants ont commencé pour offrir un nouveau bâtiment à l'escadron, de nouvelles zones opérationnelles et des parkings pour les avions sur une superficie de 20 hectares, le tout pour 70 millions d'euros, financés à la fois par la France et l'Allemagne. Quatre C-130J français ont déjà été livrés sur la BA 123 à Orléans-Bricy, avant de rejoindre Évreux à l'été 2021. Ils sont destinés à du transport logistique mais aussi au ravitaillement en vol, notamment d'hélicoptères. Les six avions allemands vont arriver entre 2021 et 2023, pour une pleine capacité de l'escadron d'ici 2024.

Les deux ministres ont symboliquement scellé dans un parpaing leur discours du jour. -

De nouveaux foyers à Évreux

L'installation de l'escadron signifie aussi l'installation de nouvelles familles à Évreux. Environ 130 hommes et femmes allemands viendront s'expatrier à Évreux. "La Ville d'Évreux s'est attelée avec beaucoup d'engagements à l'accueil des nouveaux concitoyens. Je suis très reconnaissante de ces efforts exceptionnels", a déclaré dans son discours, en français, la ministre allemande avant de remettre pour l'occasion le prix Bundeswehr et société à la Ville.

Le maire d'Évreux, Guy Lefrand, s'est vu remettre le prix Bundeswehr et société au nom de la Ville pour l'accueil des familles allemandes. -

L'escadron franco-allemand se veut la première pierre d'un système de défense européen. La France et l'Allemagne travaillent notamment conjointement sur le Système de combat aérien du futur, ou Scaf, qui devra donner le jour à nouvel avion de combat.

L'escadron franco-allemand sera pleinement opérationnel en 2024 avec dix appareils C-130J comme celui-ci. -