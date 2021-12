Caen. Covid-19 : le préfet du Calvados souhaite désengorger la rue Ecuyère 

"Nous voulons que la vie sociale continue." C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 17 septembre Philippe Court, préfet du Calvados, lors d'un point presse sur la situation sanitaire actuelle. Les bars ne seront donc pas fermés à Caen, mais des mesures de précaution vont être mises en place dès le soir dans la rue Écuyère et la rue Arcisse-de-Caumont pour éviter la propagation du virus. "Nous avons invité les propriétaires de bars à se réunir pour évoquer des actions à adopter pour dé-densifier les deux rues, notamment les soirs de forte affluence comme les jeudi et vendredi", a expliqué le préfet.

" J'appelle les clients à un comportement responsable"

Dans la soirée, des agents de la sécurité civile circuleront pour informer les passants et les inviter à ne pas se rassembler en trop grand nombre. Les propriétaires de bars quant à eux appliquent les recommandations proposées par les autorités : respect des gestes barrières, clients installés et non debout, régulation de la clientèle… " Il s'agit d'une contribution volontaire de la part des bars. J'appelle les clients à un comportement responsable", termine le préfet.