Alençon. Les 2 000 salariés d'Anaïs réclament leur prime exceptionnelle Covid

La Fondation Anaïs, qui s'occupe de personnes en situation de handicap et dont le siège est à Alençon, dispose de centaines de sites dans 14 départements français. Les 2 000 salariés sont invités par leurs syndicats à cesser le travail, jeudi 17 septembre.

Lors d'une réunion lundi 14, leur direction n'a pas voulu confirmer qu'ils allaient bien toucher une prime exceptionnelle Covid. "On a travaillé dans des conditions pas faciles lors du confinement, explique le délégué central Sud-Santé Cyrille Scherer. Sauf que notre prime Covid, on ne l'a toujours pas empochée." Et le délégué d'expliquer qu'Anaïs attend de se faire payer par les Département.

La direction d'Anaïs explique que depuis le mois d'avril dernier, elle a la volonté de payer une prime, mais confirme que si la part du financement de l'État est actée, en revanche, les Départements tardent à s'engager. Anaïs affirme vouloir aboutir et verser ces primes, pour un global d'environ 1 million d'euros, avec les salaires d'octobre. Une nouvelle réunion avec les syndicats est programmée le 8 octobre.