Orne. Quelques idées de visites pour les 37es Journées européennes du patrimoine

Les 37es Journées européennes du patrimoine, c'est samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Les ors de la République attirent toujours les visiteurs. Les salons de préfecture de l'Orne seront ouverts à la visite dimanche, avec un guide conférencier, mais en raison de la Covid-19, sur réservation. Le parc de la préfecture, avec ses arbres centenaires, sera également ouvert. À quelques mètres de là, l'hémicycle Hubert d'Andigné, dans lequel se réunissent les conseillers départementaux, sera ouvert le dimanche, en visite libre. Des mairies ouvrent leurs portes, par exemple à L'Aigle samedi de 14 à 18 heures, avec visite libre de la salle d'honneur et de l'expo Romain Darchy. À La Ferté-Macé, visite guidée en particulier de la salle du conseil, la salle des mariages et le bureau du maire, samedi entre 14 h 30 et 16 h 30. Enfin, Bagnoles-de-l'Orne dépoussiérera ces journées du patrimoine dimanche à 8 h 30, avec une sortie jogging par une guide conférencière, une manière originale de découvrir l'histoire et l'architecture de la cité thermale. À vos baskets !