Normandie. Les écologistes désigneront leur chef de file pour les élections régionales le 3 octobre

Le "monde d'après" la crise du Covid-19 devra être différent. Le groupe écologiste au Conseil régional de Normandie, présidé par Laetitia Sanchez, abonde en ce sens. "Mais verdir une politique tout en fixant des objectifs limités et en continuant de soutenir une économie carbonée, cela ne suffit pas", estime l'élue de l'Eure. La critique vaut aussi bien sur le plan gouvernemental que régional. Et de citer, par exemple, l'agrandissement du port du Havre, le contournement routier de Saint-Gilles dans la Manche ou le soutien aux aéroports, au menu de la commission permanente du lundi 14 septembre : "Maintenir quatre aéroports en Normandie, c'est une aberration écologique et économique. D'autant que la crise a entraîné une diminution des vols."

Plusieurs motifs d'inquiétude

Les Verts s'interrogent sur le plan de relance économique annoncé avant l'été par Hervé Morin, dont ils ne connaissent pas les contours. "Nous réclamons des conditionnalités sociales ou environnementales pour toute politique. Le développement économique de la Normandie doit être basé sur nos richesses : les PME, la pêche, l'agriculture...". Sur le plan agricole, justement, l'assouplissement gouvernemental sur l'usage des néonicotinoïdes par les betteraviers, défendu par le président de la Normandie, fâche François Dufour, élu dans la Manche. "On a déjà connu cela avec le dichloropropène pour les carottes." L'agriculteur y voit "un recul énorme pour la biodiversité", alors que dans le même temps la Région a lancé un plan de relance pour la sauvegarde de l'abeille noire de Normandie.

Le futur site touristique consacré au Débarquement, "le D-Day Land", prévu sur une trentaine d'hectares, inquiète aussi sur le plan environnemental et sur le fond. "Oui, certains musées sont poussiéreux. Ce sont eux qui nécessiteraient un coup de pouce de la Région", estime Caroline Amiel, conseillère régionale élue à Caen.

"Des politiques qui changent la vie des Normands"

Le sujet sera sans doute l'un des enjeux des prochaines élections régionales de 2021. "Climat, transports, économie... C'est un scrutin qui nous passionne car on peut y mener des politiques qui changent la vie des Normands", estime Lætitia Sanchez. Qui, alors, pour mener les Verts dans cette bataille ? Pas question de lâcher un nom avant l'assemblée générale du samedi 3 octobre. Et avec qui, alors ? "Nous allons orchestrer un appel à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs écologistes."