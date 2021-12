Caen. Deux mois après les explosions, un concert au profit du Liban

Près de deux mois après les explosions meurtrières de Beyrouth, un concert au profit de la capitale libanaise aura lieu le dimanche 27 septembre à l'Espace Tandem de Caen. "On a été très émus par ce qu'il s'est passé à Beyrouth", explique Jean-Pierre Coletti, président de la Scène musicale normande (SMN), qui organise cet événement en collaboration avec l'association Chanson à Caen.

Le concert réunira durant un peu plus d'une heure les artistes normands Richard Lovene, MINO, NERAC, Pascal Periz (ancien de Pow Wow), Jacques Perrotte et Laurent Piquot. "On s'est mobilisés, on a essayé d'appeler beaucoup d'artistes locaux avec qui on a l'habitude de travailler, ils ont tous répondu oui tout de suite", poursuit Jean-Pierre Coletti.

Les organisateurs espèrent la venue de 200 personnes, avec la volonté de permettre aux gens de retrouver le contact avec les artistes normands malgré le contexte sanitaire.

L'ensemble des bénéfices sera reversé à une association libanaise.

Pratique. Dimanche 27 septembre à 17 heures à l'Espace Tandem, 8 rue Nicolas Oresme, Caen. Réservations par mail à asso.smn@gmail.com ou au 02 31 29 54 54. Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.