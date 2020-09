Covid-19. L'A.S. Cherbourg Boxe s'adapte à la situation sanitaire

Les associations sportives ou culturelles ont fait leur rentrée il y a quelques semaines. Comment s'organisent-elles avec le protocole sanitaire ? Jean-Yves Le Marchand est le président de l'A.S. Cherbourg Boxe. Il s'adapte, comme les six autres clubs de boxe que compte le département de la Manche, même si ce n'est pas évident tous les jours. "On a de la place : jusqu'à 800 m2 (gymnase et salle). Les entraîneurs sont à plus d'un mètre des boxeurs, eux-mêmes à 1,5 m les uns des autres", précise-t-il. Jean-Yves reste néanmoins très vigilant quant au protocole sanitaire. Les parents accompagnateurs sont par exemple priés de partir après avoir déposé leurs enfants au gymnase. Quant aux boxeurs, ils enlèvent le masque sur le ring. "Sinon ils tomberaient comme des mouches, on est à plus de 150 pulsations en plein effort."

La Covid-19 n'a pas freiné le nombre d'inscriptions, le club en comptant une soixantaine pour le moment. Le président attend encore du monde. L'année dernière, ils étaient plus de 120 au mois de mars.

Inscription encore possible. Les cours ont lieu les mardi, jeudi et vendredi de 19 heures à 20 h 30, à partir de 13 ans au gymnase Malakoff, à Cherbourg-en-Cotentin, et le jeudi de 18 heures à 19 heures pour les 8-17 ans.