Normandie. Covid-19 : 80 hospitalisations supplémentaires en sept jours

La circulation du coronavirus s'amplifie de nouveau en Normandie. Le dernier bilan effectué, mardi 15 septembre par l'Agence régionale de santé, faisait état de 80 nouvelles hospitalisations entre le 9 et le 15 septembre dans les hôpitaux de la région. Désormais, 133 personnes sont hospitalisées et 10 % d'entre elles sont en réanimation (14 personnes). Autre signe de l'accélération du virus, le taux d'incidence, désormais au-dessus du seuil d'alerte avec 52,13 cas positifs pour 100 000 habitants. Sur les 37 094 tests effectués entre le 6 et le 12 septembre, 1 722 se sont avérés positifs. Enfin, les services de santé régionaux confirment l'existence de 38 clusters, dont 11 seraient maîtrisés et 27 en cours d'investigations (4 dans le Calvados, 10 dans l'Eure et 13 en Seine Maritime)