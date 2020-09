Seine-Maritime. Témoignage d'un Havrais, rescapé de deux cancers

La rage de vivre : Guillaume Lamotte est un Havrais de 38 ans. Cet entrepreneur WEB est un rescapé du cancer. On lui a diagnostiqué un cancer des testicules et un lymphome en janvier 2018. Un an après, il était en rémission. Alors que son enfant venait à peine de naître, Guillaume Lamotte s'est montré très combatif face à la maladie. Pour son fils, il n'imaginait pas mourir.

De ce combat et de cette rage de vivre, il a en a fait un livre, Adieu cancers, écrit pendant le confinement. L'ouvrage est sorti le 18 août dernier. Le Havrais a eu besoin d'écrire son histoire pour lui, pour ses proches et pour tous ceux touchés par la maladie. "Le livre a vocation de donner de l'espoir et du courage aux personnes qui se battent contre le cancer, mais également de permettre à tout le monde de comprendre que la vie est trop courte pour ne pas la vivre à 110 %."

Séance de dédicace samedi 19 septembre, de 14 heures à 17 heures au "Havre Sucré - Café Bouquiniste", rue de Paris au Havre.