Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen remportent leur premier match face à Amiens

Chamboulés par le retrait de l'organisateur, les Jokers de Cergy, pour cause de coronavirus dans l'effectif, Amiénois et Rouennais s'affrontaient vendredi 11 septembre. Le premier tiers était dominé par les Jaune et Noir qui ouvraient la marque par Florian Chakiachvili, au tout début de la 2e supériorité numérique du match sur un lancer à la bleue qui trompe Savoie 1-0.

Après un 2e tiers sans but, c'est Théo Gueurif qui donnait le double avantage aux Rouennais avant que les Gothqiues ne réduisent la marque et égalisent en moins d'une minute. Toujours dominateurs, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient reprendre l'avantage par Cam Barker avant de voir revenir les Amiénois à égalité 3-3. Obligés de disputer une prolongation, les Rouennais allaient couper court et marquaient dès la première présence par Mark Flood pour une première victoire dans ce tournoi. Samedi 12 septembre, les Jaunes et Noirs rencontreront les Corsaires de Dunkerque, pensionnaires de Division 1. Le match de dimanche contre les Jokers de Cergy est donc annulé.