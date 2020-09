Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Valérie Foissey pour Lutte ouvrière

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime, dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

Défendre les travailleurs

Valérie Foissey se présente sous l'étiquette de Lutte ouvrière. Âgée de 51 ans, elle est aide-soignante au CHU de Rouen et appelle les travailleurs "à se défendre". "Il y avait une crise économique déjà grave, avant la pandémie, explique-t-elle. Là, on voit que ça s'aggrave encore plus, on voit les milliards partir dans l'économie sans aucune contrepartie." La candidate relève ainsi les nombreuses entreprises qui licencient "et il n'y a aucune raison pour que ce soit au monde du travail d'en faire les frais".

Valérie Foissey dénonce "une situation catastrophique" pour l'économie alors que la 5e circonscription comprend de nombreuses entreprises et une zone pétrochimique importante. Elle entend demander "un plan d'urgence" pour permettre des embauches, en prenant l'exemple de la situation dans le monde sanitaire où "on ferme des services parce qu'il manque de personnel".

