Immobilier. Bien choisir ses fenêtres selon les façades de son habitation

À l'heure d'équiper son habitation ou de renouveler les fenêtres d'une maison ou d'un appartement, il devient difficile de faire un choix face à la multiplication des modèles. "Aujourd'hui, ce qui se vend le plus et ce qui est le plus répandu, c'est le PVC, un matériau plutôt abordable pour renouveler ses menuiseries", affirme Roland Mesureux, installateur de fenêtres dans l'agglomération rouennaise. Mais l'homme souligne que le bois revient dans la tendance, avec des qualités améliorées par rapport aux anciennes menuiseries. "Elles permettent de redonner du cachet à une maison contemporaine ou aux façades modernes."

À l'inverse, "d'autres veulent avoir leur maison baignée de lumière et s'orientent vers des modèles de grande taille", poursuit l'installateur de fenêtres. C'est possible sur les maisons contemporaines, en optant pour des modèles en aluminium. "Dans ce cas, il est intéressant de placer ces fenêtres sur le versant sud de son habitation, pour avoir son séjour baigné de lumière", indique Roland Mesureux. L'occasion ainsi de réaliser des économies d'énergie, notamment sur le chauffage en hiver.

Une autorisation peut être nécessaire

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un changement majeur de fenêtres, qui modifie l'apparence extérieure de la façade, "nécessite une autorisation préalable en mairie", indique Roland Mesureux. En revanche, si le matériau change mais que la couleur reste la même, il n'y a pas besoin d'autorisation. Le changement doit être visible de l'extérieur. Les contraintes sont encore plus fortes si l'habitation se situe à proximité d'un bâtiment classé puisque, dans ce cas, un avis d'un architecte des bâtiments de France est nécessaire avant de changer ses fenêtres, si l'apparence de l'habitation est modifiée. Ce dernier peut même interdire l'usage de certains matériaux.