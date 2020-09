Immobilier. Petits espaces : comment bien les aménager ?

Les petits espaces sont rapidement encombrés : entre sa table, son canapé et un bureau, l'espace peu vite manquer et l'appartement parait parfois plus petit que ce qu'il est vraiment. Heureusement, de nombreuses astuces existent pour aménager son habitation. Dans un petit appartement ou studio, "il faut avant tout fluidifier la circulation et adapter la dimension du mobilier à sa pièce. Inutile d'installer un gros canapé ou le vaisselier de famille", explique Sabrina Guérin, co-gérante d'Architéa, spécialiste en aménagement à Caen.

Certains meubles sont indispensables mais imposants. Dans ces cas, il vaut mieux choisir du mobilier multifonction. "Certains canapés ou lits proposent des coffres de rangement, pratique quand vous n'avez pas beaucoup de place pour ranger votre linge de maison. Pensez à installer des fauteuils cosy et table basse épurée type gigogne." Autres astuces : jouer avec la hauteur. "S'il y a une belle hauteur sous plafond, on peut jouer sur les niveaux en créant des planchers surélevés et ainsi créer de nouveaux espaces, à l'instar des aménagements sous escalier." Les magasins spécialisés dans l'immobilier proposent de nombreux meubles pratiques, mais "le sur-mesure est une solution pour épouser parfaitement les espaces à aménager. Des systèmes de placard permettent d'intégrer, sans être vu, tout ce qui peut rapidement vous donner l'impression de fouillis (les papiers, la table à repasser, les vêtements ou les chaussures…)."

Lorsque l'appartement est vraiment confiné, Sabrina Guérin conseille "les éléments escamotables. Ils sont indispensables lorsque les surfaces sont vraiment réduites, comme les lits, les bureaux d'appoints ou encore les tables de repas."

Enfin, pour que le lieu paraisse plus grand "privilégiez un bon éclairage ou lumière naturelle et optez pour des couleurs neutres".