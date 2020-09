Handball (Nationale 1). Les Vikings de Caen repartent enfin au combat 

De suspense, il n'y aura point en Nationale 1 cette saison. La poule élite dispose de deux billets d'accession vers la Proligue et seuls deux clubs sont éligibles à la montée. Le calcul est vite fait : Caen et Villeurbanne seront promus en fin de saison. Fin de l'histoire ? Loin de là.

Pour justifier leur promotion déjà annoncée, Romain Guillard et ses partenaires vont devoir réaliser un grand championnat pour arriver gonflés à bloc en deuxième division dans quelques mois. Le début de cette troublante aventure commencera ce samedi 19 septembre (20 h 30) au gymnase Hidalgo de Colombelles, contre Pau. "Je pense que tout le monde a eu une préparation chaotique vis-à-vis de la situation sanitaire, mais nous avons été épargnés, expose l'entraîneur Roch Bedos. On attend de bien débuter notre championnat, c'est primordial pour nous." A noter que pour un retard de résultats dans les fameux tests Covid, les Vikings de Caen ont dû renoncer au Tournoi normand de Deauville la semaine dernière, où seuls Cherbourg et Gonfreville se sont affrontés.