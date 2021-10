L'US Quevilly veut stopper sa série noire

La tâche s’annonce compliquée puisque le club vendéen reste sur une belle victoire sur le Red-Star (4-1) et occupe actuellement la sixième place du classement, avec un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites. Les Quevillais auront fort à faire. Une nouvelle défaite les plongerait en plein doute.

Un seul point

Car jusqu'à présent l’US Quevilly rencontre des difficultés et continue sa série noire. Vendredi 7 septembre, les Canaris ont enregistré une nouvelle défaite en National, en s’inclinant à Luzenac (1-0), pourtant lanterne rouge du championnat. Ou plutôt... ex-lanterne rouge, cette place étant désormais occupée par l’USQ.



Dans ce duel de mal classés, Luzenac a obtenu sa première victoire de la saison sur un pénalty obtenu par Soukouna, fauché dans la surface, et bien transformé par Ech-Chergui (54e, 1-0). Dans ce match, intense dans les duels, les Canaris ne sont pas parvenus à se créer les occasions nécessaires pour revenir à la marque. Leur bilan : un petit point, soit un maigre match nul et cinq défaites au compteur. Il y a de quoi s’inquiéter.