Yvetot. Blessure d'un colonel : les autorités et les pompiers se renvoient la balle

Les faits remontent au jeudi 10 septembre, lorsque le colonel hors-classe et directeur départemental des pompiers, Jean-Yves Lagalle, a été blessé à la marge d'un rassemblement des sapeurs-pompiers, pendant une réunion entre la direction et les organisations syndicales. Touché à la cuisse et sonné, le colonel avait dû être hospitalisé.

Agression ou accident ?

Depuis, les autorités et les syndicats des soldats du feu se renvoient la balle par communiqués interposés pour aggraver ou minimiser les faits, selon les versions. Le président du conseil d'administration du SDIS 76, André Gautier, a dégainé le premier : "Je constate que les agressés deviennent à leur tour agresseurs, c'est incompréhensible et inexcusable."

De son côté, le syndicat SP-PATS assure qu'il s'agit d'un accident et que personne n'a voulu faire de mal à Jean-Yves Lagalle, qui a été blessé par une explosion "en passant devant un résidu de foyer qui semblait pourtant éteint". Les pompiers lui ont transmis un message "face à ce regrettable accident" qu'ils déplorent.