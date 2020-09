Foire de Caen. Soleil, fête, danse et musique : l'art de vivre à Cuba

Cuba rime avec fiesta. La plus grande île des Caraïbes est connue pour ses danses dynamiques, toujours accompagnées d'une musique rythmée et mélodieuse. "La musique cubaine est toujours festive", raconte Carlos Napoles, un chanteur cubain présent à la foire de Caen, "c'est un mélange entre la musique espagnole et africaine."

À Cuba, la musique, c'est sacré. Elle redonne le sourire et rassemble les habitants et touristes de l'île. "J'aime chanter pour partager des émotions et faire danser les gens qui m'écoutent", avoue l'artiste. "Il y a toujours un échange, un moment de partage quand on chante."

Il n'y a pas de musique sans danse

C'est impossible pour les Cubains de rester assis quand ils entendent de la musique. "La danse cubaine est très populaire, tout le monde en fait", explique Morlaye Camara, professeur de danse à l'association caennaise La Timba. "Elle a un côté explosif en tant qu'énergie, le rythme est généralement assez soutenu."

Il existe trente-six danses différentes cubaines. Du Boléro, à la salsa, en passant par le Cha-cha-cha, la danse traditionnelle du pays est le Son Cubain. Sur l'île, les enfants comme les anciens connaissent cette danse. "Malgré toutes les contraintes économiques, administratives et politiques que les habitants ont avec l'embargo, la danse permet à ce peuple de se rassembler, d'être solidaire entre eux", relate le danseur, passionné de salsa cubaine, qui sera présent à la foire avec les autres membres de l'association.

Le contexte politique de l'île est plus que compliqué. Cuba est sous embargo, instauré par les États-Unis en 1962. Le régime en place est autoritaire, c'est pourquoi la danse et la musique sont importantes dans la vie des Cubains.