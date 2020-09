Foire de Caen. "L'île de Cuba est restée dans les années 50, rien ne bouge !"

L'édition 2020 de la foire de Caen a fait le choix de vous faire voyager dans les Caraïbes sur l'île de Cuba. À l'occasion, Luis Mirabal Martinez, né à Cuba, replonge dans ses souvenirs d'enfance. Né en 1973, il a passé 21 ans de sa vie dans le quartier de Marianao à la Havane avant de s'installer pour des raisons professionnelles en Normandie, dans les années 2000. "Quand on est ado à Cuba, on joue tout le temps au basket, au baseball, aux dominos. On fait la fête et on se déplace à vélo, se souvient-il. Les gens sont très accueillants. Ils aiment aider. En tant que touriste, vous n'allez pas vous sentir agressé."

Voiture à l'ancienne et

cocktails emblématiques

Sur cette île de 1 200 m d'Est en Ouest, les plages paradisiaques ne manquent pas. Luis conseille de se rendre dans la station balnéaire de Guardalavaca, à l'Est, "pour son sable fin. C'est une plage vierge, qui était d'ailleurs aussi large que celle de Deauville". Farniente et fête sont rois à Cuba. Mais les Cubains aiment aussi bien manger. Allez goûter "l'Arroz blanco con enjoles negros". Il s'agit de riz blanc accompagné d'haricots noirs, de porc et d'une banane frite à la poêle. Une recette que l'on peut retrouver dans le fameux livre de cuisine Cocina al minuto, datant du XIXe siècle. "C'est un délice ! Les Cubains adorent manger sucré-salé." Sans oublier les cocktails mojito, cuba libre ou cubata, toujours à base de rhum artisanal. En allant à Cuba, vous ferez aussi un retour dans le passé. "L'île de Cuba est restée dans les années 50. Cela n'a pas bougé depuis que je suis né. Il y a encore des voitures américaines de l'époque, des cocos taxi, c'est folklorique ! Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, on avait voyagé dans un bus où il n'y avait plus de sièges. On était assis sur des pneus de voiture !"