Rouen. Une nuit achetée, une nuit offerte : la nouvelle opération des hôteliers

Après un été calme à Rouen, les hôteliers veulent profiter de l'arrière saison. Une nouvelle opération intitulée Escapade à Rouen est lancée jusqu'au samedi 31 octobre avec une nuit offerte lors d'achat d'une nuit (grâce au code promo FDC2020).

Attirer les touristes

Près d'une vingtaine d'hôtels de Rouen et de l'agglomération y participent dont l'Holiday Inn express sur la rive gauche. "Il s'agit d'essayer de remplir nos hôtels après une période difficile qui pourrait se prolonger", explique Vincent Mesureux, directeur de l'hôtel trois étoiles. "On espère attirer de la clientèle et après leur donner envie de revenir plus longtemps dans la région", poursuit l'hôtelier qui attire habituellement la clientèle étrangère mais se tourne désormais vers les visiteurs locaux.