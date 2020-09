Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen débutent leur préparation par une victoire

C'était un premier déplacement cette saison pour les Dragons de Rouen à l'Ice Park d'Angers pour une première rencontre amicale et elle aura été plutôt bonne puisque les Jaunes et Noirs ont remporté la partie sur le score de 2-0. Un premier tiers qui n'aura pas donné de but et un deuxième tiers où la différence aura été faite par les Rouennais. Ils ont su trouver la faille une première fois sur une déviation d'une des recrues canadiennes Jacob Lagacé, puis c'est au tour de Vincent Nesa de trouver la faille sur un lancer à angle fermé qui trouve la lucarne de Florian Hardy. Avec cette première victoire en poche, les joueurs de Fabrice Lhenry vont maintenant se frotter à Amiens, Dunkerque et Cergy lors d'un tournoi l l'Aren Ice.