Elbeuf : portable volé et recel de cannabis

La victime, qui venait de se faire voler son téléphone portable jeudi 13 septembre vers 16h15, a fait immédiatement appel aux policiers de la brigade anti criminalité. Le vol a eu lieu à proximité du champ de foire à Elbeuf, où la foire Saint-Gilles bat son plein. La victime leur a donné une description des deux hommes qui ont pris la fuite après leur forfait.

Sur la foire, les policiers ont aperçu un individu correspondant au signalement non loin du lieu du vol. L'un des deux est en train de jeter un téléphone portable sous un manège. Les deux jeunes gens, âgés de 18 ans et originaires de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et d'Elbeuf sont alors interpellés. Il s'avère en fait que le portable appartenait à l'un des deux. Ils sont donc relachés, mais filé.

Un peu plus tard dans la journée, vers 17h30, les deux compères rencontrent une troisième, un mineur de 17 ans résidant à Caudebec les Elbeuf. Celui-ci cache quelque chose dans ses chaussettes. C'est de la résine de cannabis. Il a donc été interpellé. A l'hôtel de police il a avoué être l'auteur du vol de portable mais a affirmé s'en être débarrassé rue de la République.