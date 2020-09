Caen. L'Institut normand de sciences religieuses inauguré

Jeudi 10 septembre, l'institut normand de sciences religieuses (INSR) de Caen a été inauguré en présence de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des Évêques de France. "L'idée, c'est d'avoir un tissu de gens formés et notamment les personnes ayant des responsabilités au sein de l'Église", explique Mgr de Moulins-Beaufort.

Enrichir la vie chrétienne

L'établissement doit donc favoriser la formation des laïcs, religieux et religieuses dans le but d'enrichir leur propre vie chrétienne, et tout cela au niveau universitaire. Créé par les six évêques de Normandie, un autre site de l'INSR sera inauguré à Rouen ce samedi 12 septembre. "En trois ans, il est possible d'obtenir un baccalauréat canonique de sciences religieuses reconnu dans l'église universelle. Grâce aux accords de Bologne, cette formation est également considérée comme une licence universitaire européenne", se réjouit Pascaline Lano, directrice de l'INSR de Caen. La rentrée pour les étudiants est prévue lundi 14 septembre.