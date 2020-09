Foire de Caen. "Si vous cherchez une destination insolite, partez à Cuba !"

En janvier 2020, Thellier Voyages proposait son premier circuit en camping-car à Cuba parmi la quarantaine de destinations proposées. Une quinzaine de groupes a pu partir à la découverte de cette perle des Caraïbes pendant 25 jours. "On propose une boucle où chacun est autonome la journée à une seule condition : être présent au briefing du soir pour organiser l'itinéraire du lendemain", explique Patrick Thellier, fondateur du tour-opérateur depuis 1994. Du nord-ouest à la côte Sud en passant par Trinidad, l'île de Cuba est un véritable livre d'histoire à elle seule, où Fidel Castro et Che Guevara s'imposent comme de véritables icônes.

La Havane : l'incontournable

Si le camping-car permet de voyager librement, sans contrainte, il est impossible de ne pas s'arrêter à la Havane, la capitale, "notamment pour son architecture, ses monuments classés au patrimoine de l'Unesco et ses promenades le long de la mer", poursuit-il. Au-delà de son côté historique, Cuba dispose de nombreux atouts : ses 30°C au mois de janvier, ses plages paradisiaques, le rhum local et ses délicieux cocktails. "Si vous cherchez quelque chose d'insolite, allez à Cuba ! C'est un voyage qui sort des sentiers battus", ajoute Patrick Thellier. Le côté vintage de ce pays fait aussi l'une de ses particularités. "On peut admirer des voitures américaines qui servent de taxi et qui datent des années 50. L'ambiance est vraiment atypique !" La plus grande île antillaise est aussi connue pour sa production de tabac et de cigares. Cent millions de cigares partent à l'exportation par an. Un autre point fort de Cuba : l'éducation et la santé sont des priorités. "L'école jusqu'à l'université et les soins sont gratuits. Personne n'est laissé à la rue là-bas", se souvient Patrick Thellier, avec un brin de nostalgie dans la voix.