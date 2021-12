L1: le PSG lance Kalimuendo et Ruiz contre Lens

Les deux "titis" de 18 ans, préférés aux plus expérimentés Julian Draxler et Jesé, sont accompagnés par Pablo Sarabia, en l'absence des vedettes Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria pour cause de Covid-19.

Le gardien Marcin Bulka, 20 ans et un seul match au compteur, est titularisé dans les cages en l'absence de Keylor Navas et Sergio Rico.

Au milieu, Marco Verratti, affaibli cet été, est titulaire aux côtés d'Idrissa Gueye et Ander Herrera.

Côté lensois, le buteur-maison Florian Sotoca ne débute pas la rencontre, ni Yannick Cahuzac. C'est le gardien Jean-Louis Leca qui hérite du capitanat.

Les équipes:

Lens: Leca (cap) - Gradit, Bade, Medina - Michelin, Doucouré, Perez, Sylla - Kakuta - Banza, Ganago

Paris SG: Bulka - Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti - Sarabia, Kalimuendo, Ruiz