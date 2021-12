Caen. CV dématérialisé, créneaux horaires… Les 24 heures pour l'emploi s'adaptent

Elles sont sans doute encore plus indispensables, alors que la crise du Covid-19 impacte fortement les chiffres du chômage. Les 24 heures pour l'emploi et la formation se dérouleront bien cette année à Caen, le jeudi 17 septembre.

L'événement réunira une quarantaine d'entreprises et d'organismes de formation au sein du centre de congrès : Isigny-Sainte-Mère, Normandise, SNCF Réseau, le ministère des Armées, etc. A la clé : des centaines d'offres d'emploi à pourvoir et des conseils en matière d'orientation professionnelle. En raison du contexte sanitaire, l'inscription est obligatoire. Chaque participant possédera un QR code permettant de présenter son CV de manière dématérialisée aux recruteurs. Des créneaux horaires sont mis en place pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément. Rendez-vous sur www.24h-emploi-formation.com.

Les secteurs de l'industrie, l'agroalimentaire, l'informatique, le commerce, le transport, l'ingénierie ou encore l'immobilier sont représentés.