Daubeuf-Serville. Journée de la randonnée ce dimanche dans le pays de Caux

Dimanche 13 septembre, la Ville de Daubeuf-Serville, la communauté de communes Campagne de Caux et le comité des fêtes organisent la 22e édition de la journée de la randonnée. Six parcours sont proposés et ce, pour tous les niveaux, du marcheur occasionnel au plus confirmé.

Affiche de la journée de la randonnée 2020 - Campagne de Caux

Le rendez-vous a lieu à partir de 8 h 30, dans la salle des fêtes de Daubeuf-Serville où un petit-déjeuner est offert avant le départ de la randonnée. Au retour, apéritif offert et possibilité de déjeuner sur place (pique-nique tiré du sac). L'après-midi, au retour des randonnées, le goûter est offert.

Les départs seront échelonnés toute la journée pour ne pas que les groupes se croisent et favoriser ainsi les gestes barrières.

Marie Bertin, chargée de tourisme et culture à la communauté de communes Campagne de Caux, nous présente cette journée:

Quelques randonnées sont encore disponibles, sur réservation (obligatoire). Gratuit.

www.campagne-de-caux.fr/journee-de-la-randonnee-2020