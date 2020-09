[Vidéo] Manche. Un drone utilisé pour évaluer le recul du trait de côte

Après les tempêtes de l'hiver et de mars dernier, le trait de côte avait été fortement malmené, à Gouville-sur-Mer ou Agon-Coutainville notamment. Avant les grandes marées de fin septembre, la communauté d'agglomération Coutances Mer et Bocage filme depuis mercredi 9 et jusqu'à vendredi 11 septembre l'ensemble de son littoral, du Nord au Sud. Il s'agit d'avoir une vision précise des ouvrages de défense contre la mer, de l'enrochement aux fascines, afin de déterminer les points sensibles du milieu, selon Jacky Bidot, le président de Coutances Mer et Bocage.

La réalisation de ces images très haute définition a été confiée à la société chebourgeoise "Biplan". Le littoral sera observé sous deux angles de vues.

Stéphane Leroy fait partie de l'équipe en charge de ces prises de vues :

Les prises de vues seront analysées pour une prise en compte des élus, en vue de trouver des solutions pérennes face à la montée inexorable de la mer.

Par ailleurs, le président de Coutances Mer et Bocage a confirmé qu'un enrochement sera réalisé entre la digue de Hauteville-sur-Mer et Montmartin-sur-Mer.