Seine-Maritime. Attaques de chevaux : la gendarmerie va organiser des rondes

Face à la multiplication des attaques de chevaux sur l'ensemble du territoire français et face à l'inquiétude des propriétaires d'équidés, la gendarmerie de Goderville informe qu'ils peuvent se faire recenser. Deux militaires sont particulièrement sensibilisés à ce dossier, l'adjudant Pasquet et le chef Pequery. Ce recensement permettra une mise à jour des fichiers, de localiser les différentes pâtures et d'établir des rondes de surveillance sur l'ensemble du territoire Campagne de Caux.

INFORMATION GENDARMERIE. La Gendarmerie de Goderville informe les particuliers de la communauté de communes,... Publiée par Campagne De Caux sur Mardi 8 septembre 2020