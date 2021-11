Manche. Le département renforce son image et son identité auprès des locaux

Latitude Manche, l'agence d'attractivité du département, dévoile les résultats d'une enquête sur l'image du territoire réalisée en début d'année.

Près de 10 000 personnes y ont répondu, quelque 3 000 Manchois. Comme l'affirme le slogan du département, les Manchois ont "changé de point de vue" par rapport à la dernière enquête de ce type, menée il y a quatre ans. Et c'est très positif, se réjouit Benjamin Tétart, directeur de Latitude Manche.

Parmi les insatisfactions fortes, et ce n'est pas une surprise, l'accès du territoire par le train, pour près de 80 % des répondants, qui ne relient pas non plus le département à des événements culturels forts comme le festival Papillons de nuit.

Pour connaître également la perception de l'image du département, par les touristes cette fois, une autre enquête a été menée tout au long de l'été, les résultats sont en cours de traitement.