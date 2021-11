Caen. Fin des inscriptions pour le concours de plaidoiries le 4 novembre

Pour la 24e fois, le Mémorial de Caen organise le concours de plaidoiries des lycéens pour les droits de l'Homme. La clôture des inscriptions aura lieu le 4 novembre 2020. Les lycéens de France métropolitaine, des DOM et des lycées français à l'étranger peuvent participer et envoyer une vidéo présentant un extrait de leur plaidoirie. En raison des mesures sanitaires, l'organisation est modifiée et certaines sélections régionales se feront via vidéo uniquement. Les candidats des DOM et lycées à l'étranger devront envoyer une vidéo de la plaidoirie dans son intégralité. La finale nationale aura lieu le 29 janvier 2021, au Mémorial de Caen.

Inscriptions sur www.memorial-caen.fr