Policiers et pompiers piégés à Rouen

Arrivés sur les lieux, les hommes de l'ordre et du feu sont pris à partie par un groupe de jeunes excités. Ils font appel à des renforts. Un deuxième sccoter prend feu quelques dizaines de mètres plus loin. Le "piège" s'est refermé : pierres, bouteilles, projectiles divers fusent des rangs des casseurs qui s'en prennent au fourgon des sapeurs-pompiers et aux véhicules des forces de l'ordre. Le calme est revient peu à peu. Sur indication d'un habitant du quartier, deux garçons de 16 et 18 ans sont interpellés tandis qu'ils s'étaient réfugiés sur un toit sur un toit de la rue de Galilée. Ils ont été placés en garde à vue. Ils ont nié les faits et ont été remis en liberté.