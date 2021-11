Calvados. Un centre aéré pour chiens va ouvrir ses portes le 14 septembre

Ils vont chouchouter votre animal à quatre pattes toute la journée. Claire et Tom Depirou ont créé Pile Poils Plumes il y a deux ans et demi. Ils sont "Petsitter", c'est-à-dire qu'ils s'occupent de vos animaux lorsque vous n'êtes pas là. "On a déjà des clients qui nous laissaient leurs animaux à la journée, sauf que dans notre appartement, c'est un peu restreint, détaille Claire. On a voulu avoir un terrain pour que les animaux puissent se dépenser." C'est sur cette idée que les deux Normands ont décidé de louer un terrain pour créer un centre aéré pour chiens. Ils ont tout prévu pour que nos amies les bêtes passent une bonne journée : des aires de jeux sur mesure, une piscine, des friandises, des endroits où faire la sieste. Claire et Tom vont s'occuper de cinq à neuf chiens pendant la journée. Ce centre aéré, qui a coûté environ 10 000 €, est situé au 6 avenue de la Grande-Plaine à Bretteville-sur-Odon, à côté de Caen. L'ouverture est prévue le lundi 14 septembre.

Site internet : pilepoilsplumes.fr