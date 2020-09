Votre horoscope signe par signe du dimanche 13 septembre

BELIER

C'est le moment de repartir vraiment sur de bonnes bases avec votre partenaire, ou de remettre en question l'idéal que vous cherchez.

TAUREAU

Vous n'êtes pas disposé à des efforts d'écoute intense, vous forcer serait pire, soyez franc, vous éviterez des frictions.

GEMEAUX

La combativité qui règne autour de vous vous donne la nausée... Prenez le temps de vous recentrer dans la paix !

CANCER

Vous espérez retrouver votre tonus habituel en changeant des règles de vie. Commencez par apprendre à vous relaxer.

LION

Vous êtes aujourd'hui plus sociable et à l'écoute avec les autres. Cela vous ouvre des portes insolites et insoupçonnées.

VIERGE

Un vent de fraîcheur et de projets balaie la maison et rend la journée aussi passionnante que quelque peu décousue.

BALANCE

L'ambiance familiale est au beau fixe. Surtout si, en plus, il est question d'un projet collectif qui fera plaisir à tout le monde. Vous aurez la cote.

SCORPION

Vous surprendrez votre clan familial par vos bons conseils et votre sérieux !

SAGITTAIRE

Vous êtes en pleine forme ! Mais de grâce, évitez les boissons gazeuses...Votre estomac vous en sera reconnaissant.

CAPRICORNE

Vous serez un peu trop protecteur avec vos proches, qu'ils soient jeunes ou adultes. Ils sauront vous le reprocher alors que vous pensiez bien faire.

VERSEAU

Vous êtes en harmonie avec votre entourage aujourd'hui, les échanges seront très positifs.

POISSONS

Votre dynamisme est au top, mais un brin de nervosité peut faire son apparition et vous fatiguer en soirée.