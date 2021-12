Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe Caen veut confirmer en Occitanie

La première pause internationale a-t-elle été bénéfique au Stade Malherbe Caen ? Une partie de la réponse se trouve dans le déplacement de ce samedi 12 septembre, à Rodez. "Il nous manque 2 points !", a lâché Pascal Dupraz au sortir du succès contre Ajaccio en guise de bilan comptable des deux premières journées. Mais si le coach normand aime titiller l'auditoire, il est lucide sur les qualités développées lors les deux premières sorties : "On a déjà montré qu'on avait de la solidité, on doit maintenant construire autour de ça", explique-t-il, en commençant par un secteur défensif qui a su se montrer hermétique jusque-là. Reste le cas offensif où, là, il manque encore des automatismes. "Avec la qualité des joueurs, les automatismes vont se créer. On va capitaliser sur ce qu'on fait et continuer à travailler. Les joueurs se comportent bien. Mais attention..." Un avertissement clair sur la marge de manœuvre encore étroite du groupe. Et quelques souvenirs aussi. L'an passé à Rodez, les Malherbistes de Pascal Dupraz étaient passés à côté de leur sujet. La revanche serait bonne à prendre.