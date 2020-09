Déville-lès-Rouen. 3B Can-Am Normandie : un nouvel espace trois roues

C'est au 7 avenue du Général Leclerc à Déville-lès-Rouen que se trouve ce nouvel espace, concessionnaire exclusif du groupe BRP : vente aux particuliers et professionnels de moto à trois roues, quads, SSV et accessoires de la marque Can-Am, avec entretien et réparation. "Nous sommes trois associés et nous proposons des véhicules trois roues Ryker ou Spyder qui s'adressent à ceux qui veulent se sentir en sécurité avec le confort de la voiture mais avec le sentiment de liberté qu'offre la moto", explique Kevin Boulenger, l'un des associés. Les clients trouveront aussi des quads et SSV, pour les professions agricoles ou à destination des communes et golfs. La concession est ouverte du mardi au samedi de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures.