Calvados. Rentrée culturelle : les expositions de Caen à ne pas manquer !

Elles ont été mises de côté un long moment, "Covid oblige". Les expositions d'Art s'impatientaient à l'idée de pouvoir accueillir de nouveau leurs visiteurs masqués. A Caen et ses alentours, elles font leur grand retour : les différents musées lancent leur saison culturelle.

Une rentrée "haute en couleurs" avec l'artiste Gérard Fromanger

Samedi 12 septembre, le peintre français Gérard Fromanger s'invite au Musée des Beaux-Arts de Caen afin d'exposer : "Annoncez la couleur". Ce dernier est l'un des grands représentants du courant de la Figure narrative, mouvement artistique des années 1960, dans le cadre du retour à la nouvelle figuration et en opposition aux mouvements contemporains du nouveau réalisme. Depuis près de 50 ans, Gérard Fromanger décline une stratégie de la couleur fondée sur la quadrichromie, en conjuguant les composants de la photographie avec la nécessité de s'impliquer dans son époque. Il revisite, à travers ces séries, les grands genres de la peinture : scènes d'histoire, paysages, portraits.

"Réinventer l'architecture d'une église" : les propositions originales exposées

L'exposition a débuté mercredi 2 septembre dernier au Pavillon de Caen. Initiée par le CAUE (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement), celle-ci s'est lancé un défi précis, celui de "réinventer l'architecture d'une église pour y envisager de nouveaux usages". Pour mettre en place ce projet, le CAUE a lancé un "appel à idées" auprès d'un large public : étudiants en architecture, urbanistes, paysagistes ou encore designers. Trois sites étaient proposés aux candidats, avec trois propositions de reconversions différentes : usages partagés, pôle de santé et programme touristique. Au Pavillon, sont alors exposées les propositions originales et inspirantes d'une partie des participants. Ce projet a pour but d'élargir la vision de chacun sur la possibilité d'une seconde vie pour ces bâtiments.

"Regards croisés", une exposition issue de nombreux voyages en Asie

Cette semaine, place à l'exposition "Regards croisés" à la Galerie Place des Arts de Caen. Celle-ci est née de voyages en Inde, Birmanie ou encore au Vietnam. Elle mêle le regard du photographe et celui du peintre pour partager leur sensibilité commune à la profondeur des êtres et des lieux. Leurs photographies, aquarelles et sculptures expriment lumière et sérénité, résonance d'une rencontre, énergie d'un lieu, esprit d'une culture. Cela invite le public au questionnement, à la contemplation ou encore à la méditation.

Expo "Annoncez la couleur" du samedi 12 septembre au dimanche 3 janvier au Musée des Beaux Arts de Caen, salles XXIe siècle. 02 31 30 47 70. 5 €. Expo "Des sacrées églises" jusqu'au lundi 12 octobre au Pavillon, Caen. 02 31 83 79 29. Entrée libre. Expo "Regards croisés" jusqu'au dimanche 13 septembre à la Galerie Place des Arts de Caen. 06 74 62 33 04. Gratuit.