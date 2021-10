Décors de rêve sur les rames de métro

Une vache broutant à l’ombre d’un pommier, le pont Flaubert, un portrait de Monet et deux navires en Seine… Les usagers des nouvelles rames du métro rouennais, ainsi que des bus des lignes TEOR et des véhicules du réseau FILO’R de la TCAR, arborent une sérigraphie du plus bel effet. « L’idée, c’est de représenter le territoire dans sa diversité », soulignent les services de la CREA (communauté d’agglomération de Rouen), à l’origine de cette initiative visuelle originale.

Les décorations collées sur les véhicules reprennent les contours de photographies. Une image illustre l’activité portuaire de Rouen. Elle représente deux navires remontant le fleuve dans un méandre. La scène a été captée au niveau de La Bouille par le photographe Rémi Hondier.