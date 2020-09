Yvetot. Alexis Hanquinquant champion de France de paratriathlon

Le Cauchois Alexis Hanquinquant a remporté les championnats de France de paratriathlon disputés à Quiberon. Il conserve son titre tricolore.

Cette discipline mêle nage, course à pied et vélo, pour celui qui est amputé d'une jambe au niveau du genou. A cause de la Covid, c'était la première course depuis longtemps pour le triple champion du monde, qui se remet dans le bain en espérant viser l'or paralympique, l'été prochain, à Tokyo.