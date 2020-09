Lonrai. Méthaniseur de Lonrai : explications demandées à la préfète à la CUA

On reparle du projet d'implantation d'un méthanieur au lieu-dit "Le Hamel", à Lonrai, commune située près d'Alençon (Orne). Le projet est contesté, car il est proche d'habitations. Ce n'est que cet été, au début des vacances, que les riverains ont découvert le permis de construire.

Durant le mois d'août, "alors que c'étaient les vacances, plus de 300 habitants de Lonrai, mais également de communes voisines, ont signé une pétition" souligne Linda Chassard, la présidente de l'association de défense "On se sent bien à Lonrai". Une quinzaine de pétitionnaires a adressé un recours gracieux contre ce projet de méthaniseur à la préfète de l'Orne, mais aussi à Joaquim Pueyo président de la Communauté Urbaine d'Alençon (CUA).

"On a beaucoup de questions qui restent sans réponse et c'est embêtant", explique Linda Chassard, "notre attente, c'est que Madame la Préfète nous reçoive pour qu'on lui explique nos craintes, pareil pour la CUA". De son côté, face à cet épineux dossier, la commune de Lonrai a décidé de prendre un avocat.