Rouen. La sociale écologie, priorité du mandat de Nicolas Mayer-Rossignol

Élu maire de Rouen en juin puis président de la Métropole Rouen Normandie en juillet, Nicolas Mayer-Rossignol a eu peu de temps pour prendre ses marques. Crise sanitaire, rentrée compliquée dans les écoles, gestion de la canicule… Le mandat a commencé tambours battant avec déjà des mesures d'urgence pour soutenir l'économie et les commerces. "Mais il faut aussi une vision de long terme", lance l'élu, en rappelant ses deux grandes priorités : la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture et la transition sociale et écologique. Et d'annoncer l'organisation d'un grand forum sur le sujet la semaine du 21 au 27 septembre 2020, "une sorte de relance de la COP rouennaise", baptisée "Rouen, capitale du monde d'après". Des personnalités sont conviées comme Nicolas Hulot ou Audrey Pulvar, mais aussi des scientifiques ou des élus. L'objectif : définir ce qui peut être fait, notamment pour la dépollution des friches, l'utilisation du fleuve, les mobilités douces, ou encore la sécurité industrielle, un an après la catastrophe de Lubrizol.

Des lenteurs de l'État

Pour NMR, un an après l'incendie de Lubrizol, l'État ne va pas assez vite sur les questions de sécurité industrielle. "Il y a des choses qui manquent toujours et qui sont essentielles", estime-t-il, évoquant entre autres les moyens d'information et de communication aux habitants. "La mairie et la Métropole peuvent aider pour éditer des documents d'informations ou mettre en place des outils informatiques pour que les gens soient informés par mail, SMS, Twitter… Mais c'est l'État qui a le contenu."

Priorité au vélo

Sur les mobilités douces et en particulier le vélo, le président veut rester proactif. Les "coronapistes" sont maintenues, l'aide à l'achat de vélo électrique a été renouvelée et la gratuité des Cy'clic est étendue jusqu'à la fin de l'année. "La gratuité a permis une augmentation de 70 % du nombre d'abonnés", appuie l'élu. Un système de location achat de vélo électrique est aussi à l'étude, comme d'autres investissements sur les pistes cyclables.