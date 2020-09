Caen. Trois jeunes veulent créer un club de catch normand

Et si vous vous essayiez au catch ? Ce sera peut-être possible à Caen. C'est en tout cas l'idée de Jordan Munoz, passionné par cette discipline : "C'est un rêve de gamin de pratiquer le catch." Cet été, il a décidé, avec Bryan Barbier et Benjamin Heuzé, tous deux passionnés également, de se lancer : "Nous voulons monter un club de catch pour pratiquer mais aussi organiser des galas et des cours créatifs pour créer les personnages des catcheurs."

Ces passionnés n'en ont jamais pratiqué, mais c'est la raison pour laquelle ils veulent créer leur club : "On a chacun un emploi, on ne peut pas se permettre de faire 300 km pour faire du catch", explique Jordan Munoz. Dans un premier temps, Jordan, Bryan et Benjamin veulent créer le statut de leur association, puis trouver une salle et un professeur. "On espère qu'en 2021, on pourra organiser des stages de quelques jours."

En attendant, ils ont créé une page Facebook 'Fédération normande de catch' et Instagram et ils se disent "agréablement surpris de la demande qu'il y a".