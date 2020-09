Cinéma. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain James Bond vient de sortir !

Les fans de James Bond l'attendent depuis longtemps, ça arrive (enfin) très prochainement !

Initialement prévu en avril dernier mais décalé en novembre à cause du coronavirus, le prochain James Bond se fait attendre. Mourir peut attendre arrivera sur les écrans le 11 novembre prochain. Ce sera le dernier James Bond de Daniel Craig.

Pour patienter, une nouvelle bande-annonce explosive vient d'être dévoilée : une bande-annonce pleine d'action, où l'on retrouve également Léa Seydoux, Christoph Waltz et le nouveau méchant du film interprété par Rami Malek.

Le pitch de ce nouveau film : Alors qu'il n'est plus en service et qu'il profite d'une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann, James Bond est appelé à l'aide par un agent de la CIA pour une nouvelle mission, secourir un scientifique enlevé. Une mission qui va se révéler plus traîtresse que prévu et mener 007 sur la piste de Safin, un ennemi possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse.

Regardez cette nouvelle bande-annonce ci-dessous :