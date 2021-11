Caen. Prison avec sursis : l'ex-directeur de l'ESPE fait appel

Faits Divers. Le 30 juillet avait mis fin à un long procès. Celui de l'ex-directeur de l'ESPE de Caen, Stanislas Hommet, jugé pour harcèlement moral et sexuel. Il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral commis entre 2010 et 2016. Avec l'appui de son avocate, Me Aline Lebret, il a finalement fait appel de cette décision.