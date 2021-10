Hockey : Amiens-Rouen, le premier choc

Si les Gothiques et les Dragons se sont déjà rencontrés deux fois en match amical depuis août, le bilan est équitable avec la première victoire pour Amiens en terre picarde (6-3) et la réponse des Rouennais sur l’Ile Lacroix (9-1). Mais ce match arrive après (déjà) deux défaites en match officiel pour les Normands. Dernier en date : lors de la première journée de championnat, samedi 15 septembre, face à Epinal.

Malgré une domination rouennaise dans les tirs cadrés (plus de 50) et avec un palet ayant une fâcheuse tendance à toucher les poteaux, ce sont les Spinaliens qui sont repartis avec les deux points de la victoire (2-3), grâce à un ultime but inscrit dans une cage vide.

Pour réagir, les Rouennais pourront néanmoins s’inspirer de la large victoire obtenue contre Caen en coupe de la ligue, mardi 18 septembre (5-0). Vendredi, en championnat l’objectif sera simple : empocher les deux premiers points de la saison. Amiens, de son côté, s’est imposé à Villard-de-Lans (4-3) lors de la 1re journée.

Photo RHE76