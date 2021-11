Le Havre. L'Europe soutient la décarbonation du port

Karima Delli, la présidente de la commission "transport et tourisme" du Parlement européen, s'est rendue au Havre, lundi 31 août. Elle est venue rencontrer Édouard Philippe, le maire de la ville, et soutenir le verdissement du secteur maritime. En charge du rapport d'initiative sur la décarbonation du transport maritime, Karima Delli pointe du doigt le transport maritime. Selon l'eurodéputée EEVL, "le transport maritime depuis et vers l'Europe émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays de l'Union européenne. Concrètement, si le secteur était un pays, il se classerait bon huitième en Europe, juste derrière les Pays-Bas, avec 139 millions de tonnes de CO 2 en 2018. C'est énorme ! D'autant que la santé des populations locales est directement impactée par cette pollution !"

Le Havre avec le soutien financier de l'Europe entre dans sa transition écologique - électrification à quai, report vers le ferroviaire... Il est grand temps que les ports français s'affirment sur la scène européenne comme des acteurs majeurs ! pic.twitter.com/o6q2rrYRjG — Karima Delli (@KarimaDelli) August 31, 2020