Caen. Masque au travail : pas trop obligatoire

L'obligation de porter le masque dans les entreprises est entrée en vigueur le 1er septembre “pour se protéger, protéger ses collègues et protéger ses proches” : mais la ministre du Travail Elisabeth Borne a aussitôt apporté des dérogations à cette mesure, finalement beaucoup moins obligatoire que ne le prévoyait le texte officiel. Par exemple : si l'on est seul dans un bureau, pas d'obligation du masque. Si l'on travaille en open space, on pourra retirer le masque de temps en temps “pour souffler”– pas plus de dix minutes d'affilée. Si la plupart des collègues ont quitté l'open space pour aller à la cantine, on pourra aussi retirer le masque… De même, l'obligation de porter le masque peut être assouplie si les locaux de l'entreprise sont très bien ventilés. Ou si les pièces sont vastes. Ou s'il y a des parois en plexiglas entre les espaces de travail. Ou si les salariés de l'entreprise sont assez peu nombreux pour être bien espacés. Ou si l'activité professionnelle de l'entreprise exclut physiquement le port d'un masque… “Tous les cas particuliers pourront être discutés”, conclut la ministre.